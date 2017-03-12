Стивенс доставлен в больницу после нокаута от Лемье

Американец Кёртис Стивенс (29-6, 21 КО) оказался в больнице после сегодняшнего боя с Давидом Лемье (37-3, 33 КО). После жёсткого левого бокового от канадца Стивенс был вынесен с ринга на носилках и доставлен в лечебное учреждение в бессознательном состоянии.Спустя час Стивенс уже пришёл в себя, передаёт BoxingScene. В целях возможных последствий боксёру назначена компьютерная томография мозга.Что касается Лемье, то после боя он заявил, что не выходит в ринг для того, чтобы причинить серьёзный вред здоровью соперников.«Очевидно, я боксирую не для того, чтобы травмировать кого-то надолго. Я хочу отключать соперников на 10 секунд. Надеюсь, что со Стивенсом всё будет в порядке и он вернётся в семью. Я выступаю не для того, чтобы кого-то убить. Уважаю каждого бойца, который имеет мужество выйти со мной в ринг. Повторюсь, я надеюсь, что со Стивенсом всё будет хорошо», — завершил Лемье.