Кацидис победил Кинга и хочет боя с Хорном

Экс чемпион мира в лёгкой весовой категории Майкл Кацидис (32-7, 24 КО) победно возобновил карьеру. Австралиец, которому в августе исполнится 37 лет, не выходил на ринг с марта 2015 года, когда одолел Родни Рэйфола.Сегодня же Кацидис единогласным решением судей одержал верх над соотечественником Джошем Кингом (20-5, 9 КО).После боя он заявил, что хотел бы встретиться с ещё одним австралийцем — Джеффом Хорном (16-0-1, 11 КО), который не так давно претендовал на встречу с Мэнни Пакьяо.«При всём уважении к Хорну, чем он заслужил бой с Пакьяо? У меня есть идея получше, тебе нужен серьёзный соперник, чтобы заработать бой с Мэнни, так что я с радостью выйду с тобой на ринг», — приводит слова Кацидиса BoxingScene.Несколько лет назад Кацидис был одним из самых ярких боксёров своей весовой категории, проведя несколько впечатляющих файтов с такими соперниками, как Роберт Герреро, Хуан Мануэль Маркес, Рикки Бёрнс и Хоэль Касамайор.