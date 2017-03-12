Серхио Мартинес: боя Альварес — Головкин не будет минимум пять лет

Экс чемпион мира в двух весовых категориях Серхио Мартинес выразил точку зрения, что боя между Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО) и Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) не будет ещё как минимум пять лет.
«Канело не встретится с Головкиным ещё очень долго, а может быть такого боя не будет вовсе. Даже если эта встреча и случится, то лет через семь-восемь, в лучшем случае через пять. Я не думаю, что Альварес встретится с ним, и дело не в нём. Проблема в тех людях, которые управляют его делами», — завершил аргентинец в интервью BoxingScene.