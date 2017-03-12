Болельщики «Анжи» поддержали Нурмагомедова на матче со «Спартаком»
12 марта 2017, воскресенье. 17:40.
Бокс/ММА
Болельщики махачкалинского «Анжи» поддержали бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова
на матче Российской футбольной Премьер-Лиги со «Спартаком». Фанаты дагестанского клуба вывесили баннер с надписью "#KHABIBTIME" на трибуне, передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
4 марта Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном
за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Однако из-за сгонки веса у российского бойца возникли проблемы с печенью, он попал в больницу и был вынужден сняться с поединка.
Матч «Спартак» — «Анжи» проходит в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию
игры.