Шлеменко: зачинщиков драки в Дагестане надо пожизненно дисквалифицировать

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко считает, что зачинщики массовой драки на турнире по MMA в Дагестане должны быть дисквалифицированы пожизненно.
«Если мы посмотрим чемпионаты по борьбе, то можно понять, что это непривычная ситуация, просто так себя ведут конкретные люди, проявляют неспортивное поведение. Массовые драки для ММА – нечастое явление. Считаю, что за такие вещи федерация должна наказывать зачинщиков, вплоть до пожизненной дисквалификации. В моей карьере подобных историй не возникало», — цитирует Шлеменко «Спорт-экспресс».
Драка произошла во время поединка Владимира Минеева и Азиза Джуманиязова — по окончании второго раунда Джуманиязов пнул Минеева, тот ответил ударом, после чего на ринг высыпали зрители и устроили массовую потасовку.