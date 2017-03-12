Минеев: любой нормальный уважающий себя мужчина поступил бы так же

Российский боец ММА средневес Владимир Минеев, который накануне стал участником громкого скандала, связанного с беспорядками после окончания поединка против соотечественника Азиза Джуманиязова, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву рассказал, как всё было на самом деле. Напомним, бой Минеев – Джуманиязов состоялся в рамках чемпионата Дагестана по ММА.
О том, как всё было: «В чемпионате Дагестана мы принимали участие всей командой. Для нас это был соревновательный этап, срез. Я выступал не один, были и другие спортсмены, три человека. Мы благодарны союзу ММА России за предоставленную возможность и союзу ММА Дагестана. Наш поединок с Азизом Джуманиязовым завершал тот вечер. Создался ажиотаж, все ожидали боя. Я не ставил себе цели победить любой ценой. Для меня это был соревновательный поединок, больше похожий на спарринг. Когда ты тренируешься в клубе со своими друзьями, то всё равно не до конца выкладываешься на тренировке, а в таких боях всё иначе и ситуация приближена к полноценному бою. В концовке поединка Азиз, видимо, не совладал со своими эмоциями. Ну и не оставил мне выбора. Любой нормальный уважающий себя мужчина поступил бы так же. Если его бьют рукой или ногой, то он должен дать сдачи. Что ещё на эту тему говорить, видео гуляет по Интернету, и каждый может посмотреть, сделать свои выводы».
О рисках: «Почему зрители прорвались в ринг? Наверное, это вопрос к охране, которая там была. К ЧОПу, к полиции, но не ко мне. Я знал, на что иду, прекрасно понимал, где дерусь. Это нормальная ситуация в Дагестане. Это то, зачем мы пришли на соревнования, — толпа, всё как на профессиональном ринге. Посмотрите на любое соревнование, оно имеет подобный резонанс, собирает аудиторию. В такой ситуации чисто физически сложно сдерживать людей. Но никто не смог предположить, что получится именно так».
О репутации: «Если, кто и пострадал, так это только репутация этих дагестанцев, которые махали руками. Я не знаю их имён, это люди из толпы. Пострадала только их личная репутация, никто из нас никакого урона не получил. Мы вместе находились в плотном кольце одноклубников из академии ММА и клуба «Скорпион».
О Дагестане: «У меня много друзей из Дагестана, и я не думал, что могла произойти такая ситуация. Не считаю то, что произошло, чем-то сверхъестественным. Повторяю — никто не пострадал, это просто ажиотаж. Не какая-то негативная обстановка, просто интерес людей к моему бою. Не было массовой драки, просто в ринг выбежали люди, которые хотели оказаться в центре событий».
О бое: «Я мог закончить бой досрочно, но у меня такой цели не было. Это любительский чемпионат, я не ставил цель отбор на чемпионат России или мира. Бой закончился в партере, я отпустил захват, когда понял, что по мне стучат. Всё, что дальше происходило, вы видели. Мы бойцы все на эмоциях. У нас такой спорт, я не вижу в этом ничего криминального. Мы дерёмся, и это только наши вопросы, которые мы с ним уже решили между собой».
О выводах: «Считаю, что нам нужно взаимодействовать, чаще проводить общие турниры, спортсменам тренироваться вместе. Тогда будет меньше подобных недопониманий между нами. Мы с моей командой этим и занимаемся – в Дагестане, в Махачкале. Мы тут не в первый раз и не в одном клубе провели свои учебно-тренировочные сборы. С уважением относимся к педагогам, и они уважают нас. Все понимают, что в этом виде спорта есть место эмоциям. Разные люди занимаются единоборствами, и требовать от всех того, что вы считаете правильным, это неправильно».