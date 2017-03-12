Василевский: когда бои проводятся на Кавказе, атмосфера всегда напряжённая

Боец MMAпрокомментировал массовый конфликт на турнире в Дагестане во время боя«Такие ситуации достаточно часто происходят на соревнованиях по борьбе, рукопашному бою, боевому самбо. А когда бои проводятся в Дагестане, на Кавказе, там публика горячая и атмосфера всегда напряжённая. То, что произошло, конечно, не красит спорт, но это же мужской вид спорта. Главное, чтобы всё закончилось без каких-либо трагичных последствий, а всё остальное не так уж и важно. Но бойцы должны драться один на один, а когда на ринг выскакивает третий, пятый, десятый человек — это уже не по-мужски. И бежать толпой сломя голову на ринг, чтобы защитить своего бойца, это глупо.Мне приходилось оказываться в таких ситуациях, и достаточно часто. И в этой ситуации ведь страдают зрители, которые пришли посмотреть на красивые бои, а смотрят такое. И когда они видят, что начинается так называемый кипеж на ринге, то у них пропадает желание это наблюдать и в следующий раз они могут уже не прийти. Потому что и сами могут пострадать в ситуации, когда десятки людей со своих мест бросаются к рингу», — цитирует Василевского «Р-Спорт».