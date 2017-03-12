Белфорт: следующий бой — мой последний, если не создадут дивизион легенд

Бывший чемпион UFCподтвердил, что завершит карьеру после следующего боя.«Это будет мой последний бой, если только не создадут дивизион легенд. Тогда можно повыступать и подольше. Но готовиться к пяти раундам боя — перебор для моего тела.Пора закончить карьеру профессионального бойца. Моё тело уже не то, что раньше. Оно сильно болит. У меня было больше 14 операций. Я всё оставил в октагоне. Грустно, что не подарил бразильцам победу, но так бывает», — приводит слова Белфорта MMA Fighting.