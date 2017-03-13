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Джеймс Дигейл не вернётся на ринг до лета

13 марта 2017, понедельник. 09:26. Бокс/ММА
Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Джеймс Дигейл получил медицинское предписание, освобождающее его от поединков до лета текущего года, сообщает BoxingScene. Британец должен в следующем бою встретиться с обязательным претендентом на титул Хосе Узкатеги (26-1-0,22 КО). Однако, по словам председателя IBF Линдси Такера, сначала ему предстоит операция по исправлению искривлённой перегородки носа, а также необходимо оправиться от травм плеча и уха.

Травмы Дигейл получил в своём последнем поединке против Баду Джека, который завершился ничьей.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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IBF
Новости. Бокс/ММА
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