Джеймс Дигейл не вернётся на ринг до лета

Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF Джеймс Дигейл получил медицинское предписание, освобождающее его от поединков до лета текущего года, сообщает BoxingScene. Британец должен в следующем бою встретиться с обязательным претендентом на титул Хосе Узкатеги (26-1-0,22 КО). Однако, по словам председателя IBF Линдси Такера, сначала ему предстоит операция по исправлению искривлённой перегородки носа, а также необходимо оправиться от травм плеча и уха.
Травмы Дигейл получил в своём последнем поединке против Баду Джека, который завершился ничьей.