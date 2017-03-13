Рой Джонс: как бой Мейвезер — Макгрегор может навредить боксу?

не разделяет мнение тех, кто считает, что поединок междудискредитирует бокс. В последнее время шумиха вокруг потенциального поединка между Макгрегором и Мейвезером продолжает нарастать.«Как это может навредить боксу, если Конору не повезёт и он не нокаутирует Флойда? Это привлечёт внимание к боксу больше, чем поединок с другим боксёром. Это принесёт большую прибыль боксу и ММА, чем всё остальное. Так как это может навредить боксу?» — цитирует Джонса-младшего BoxingScene.