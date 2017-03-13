Хирн: для Хана невыносима мысль о возможном поражении от Брука

Британский промоутер Эдди Хирн, который ведёт дела чемпиона мира IBF во втором полусреднем весе Келла Брука, назвал причину, по которой Амир Хан избегает встречи с его боксёром.
«Причина, по которой Амир не хочет драться с Келлом, заключается в том, что он просто не переносит мысли о возможном поражении. Если бы Хану предстояло провести бой с Пакьяо и проиграть, то у него ещё оставался бы бой с Келлом. Но если Хан сразится с Бруком и проиграет ему, то у него больше не останется вариантов.
Сейчас обсуждается возможный бой между Китом Турманом и Ханом, и он сулит доход в £ 3 млн. Поединок между Бруком и Ханом может принести £ 8 млн», — приводит слова Хирна BoxingScene.