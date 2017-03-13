Лёффлер: Головкин рискует, в контракте на бой с Джейкобсом нет условия о реванше

Известный промоутер Том Лёффлер, который ведёт дела чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC, отметил, что предстоящий бой казахстанского боксёра сочень рискован, поскольку в контракте не предусмотрена опция возможного матча-реванша. Встреча этих боксёров состоится 18 марта в Нью-Йорке.«Это очень опасный бой для Геннадия. Мы очень рискуем, поскольку контракт не предусматривает реванша. Если Дэнни преуспеет, то заберёт все титулы, ради завоевания которых мы так долго работали», — цитирует Лёффлера BoxingScene.