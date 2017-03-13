Читатели «Чемпионата» считают, что возвращение Нурмагомедова затянется

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором читателям предлагалось выразить своё мнение относительно того, какое будущее ждёт российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова после отмены боя с Тони Фергсоном.
Встреча этих бойцов была отменена из-за проблем со здоровьем, возникших у россиянина на фоне сгонки веса.
Большинство принявших участие в опросе — 70% (1393 человека) — считают, что возвращение Нурмагомедова в бои затянется в связи с проблемами со здоровьем, и не факт, что следующий бой будет титульным.
30% респондентов (597 человек) уверены, что российский боец быстро поправится и вскоре получит бой с Фергюсоном.
Результаты голосования в графическом отображении можно найти в разделе «Опросы»