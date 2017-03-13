Представители Фергюсона и Нурмагомедова не могут договориться о бое

Командыпока не могут договориться об организации поединка между этими бойцами. Журналист MMAFighting Ариэль Хелвани в своём «твиттере» сообщил, что на этой неделе UFC пытался включить поединок Нурмагомедов — Фергюсон в кард турнира UFC 210, запланированного на 8 апреля в Баффало (США), однако безрезультатно.Напомним, что встреча этих бойцов должна была состояться 4 марта на турнире UFC 209, однако бой был отменён из-за проблем со здоровьем, возникших у Нурмагомедова на фоне сгонки веса.