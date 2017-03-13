Бетербиева назначат претендентом на титул IBF, если все откажутся от боя с ним

Ивон Мишель, промоутер полутяжеловеса Артура Бетербиева, заявил, что Салливан Баррера отказался от боя с россиянином, так как изначально не хотел его.
«Несмотря на заявления Барреры, он не подписал контракта потому, что никогда и не собирался драться с Артуром. В письме его команды он врал и пытался отвлечь всех от фактов.
В заключение всей этой неудачной саги IBF сообщила мне, что исключит Барреру из своих рейтингов и санкционированных боёв на шесть месяцев. Также мне сказали, что если никто в топ-10 рейтинга не будет готов драться с Артуром, его назначат обязательным претендентом на титул. Артур вернётся на ринг в апреле-мае, а победитель пары Уорд — Ковалёв должен провести обязательную защиту в сентябре», — приводит слова Мишеля Fightnews.