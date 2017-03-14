Андерсон Силва хочет реваншей с Ником Диасом и Майклом Биспингом

Бывший чемпион UFC в среднем весехочет провести реванши с«Мы трое — большие профессионалы, что самое главное сейчас. Это бой не с каким-то другим бойцом, а со мной, независимо от чемпионских поясов. Мы уважаем друг друга, и новые бои были бы встречей джентльменов.Наш бой с Ником признан несостоявшимся, у нас есть не рассказанная история, и я жду его в Бразилии. И жду Биспинга после его боя с Сен-Пьером. Надо раз и навсегда уничтожить все сомнения в том, кто победил», — цитирует Силву MMA Fighting.