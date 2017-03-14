Дюран: Чавес-старший ничего не понимает в боксе, его сыну не победить Альвареса

Легендарный боксёрсчитает, что упрактически нет шансов на победу в бою с Саулем Альвересом, запланированном на 6 мая в Лас-Вегасе«Я буду откровенен. При всём уважении к Чавесу, я говорю об отце, он ничего не понимает в боксе. Я не вижу, за счёт чего его сын может победить Альвареса. И если он сможет победить Сауля, тогда бы я посоветовал Альваресу завязывать с боксом, потому что это будет означать, что с ним покончено. Чавес-старший знает, о чём я говорю. На его месте я бы советовал своему сыну не соглашаться на этот бой», — цитирует Дюрана BoxingScene.