Крис Алгиери надеется вновь стать чемпионом

Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO(21-3-0, 8 Ко) надеется вновь завоевать чемпионский пояс. Свой последний бой 33-летний боксёр провёл в апреле прошлого года против Эррола Спенса, от которого потерпел досрочное поражение в пятом раунде.«Мне нужно вернуться в ритм. Мне нужно одержать некоторое количество побед, чтобы вернуть себе нужный импульс, нужно вернуться в работу, которая позволит побороться ещё за один титул чемпиона мира. Если бы я не думал, что могу вновь стать чемпионом, то не боксировал бы больше», — цитирует Алгиери BoxingScene.