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175 лет назад 2016
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Крис Алгиери надеется вновь стать чемпионом

14 марта 2017, вторник. 15:08. Бокс/ММА
Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Крис Алгиери (21-3-0, 8 Ко) надеется вновь завоевать чемпионский пояс. Свой последний бой 33-летний боксёр провёл в апреле прошлого года против Эррола Спенса, от которого потерпел досрочное поражение в пятом раунде.

«Мне нужно вернуться в ритм. Мне нужно одержать некоторое количество побед, чтобы вернуть себе нужный импульс, нужно вернуться в работу, которая позволит побороться ещё за один титул чемпиона мира. Если бы я не думал, что могу вновь стать чемпионом, то не боксировал бы больше», — цитирует Алгиери BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Крис Алгиери
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