Санчес: если Джейкобс покажет атакующий бокс, бой будет коротким

ТренерАбель Санчес считает, что еслине будет избирать на поединок с его подопечным защитную тактику, то этот бой завершится досрочно. Встреча этих боксёров состоится 18 марта в Нью-Йорке, на кону будут стоять принадлежащие Головкину титулы IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе.«Я надеюсь, что он ввяжется в драку. У него есть мощный удар с обеих рук, но в то же время когда он будет отпускать свои руки, то будет раскрывается. А когда он будет раскрываться, ему будет больно. Так что если он ввяжется в драку и будет демонстрировать хорошие действия в атаке, тогда у нас будет очень короткий бой в любом случае», — цитирует Санчеса BoxingScene.