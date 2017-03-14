Леффлер: бой Головкина в июне не повлияет на сентябрьскую встречу с Канело

Исполнительный директор промоутерской компании K2 Promotionsзаявил, что потенциальный поединок10 июня никак не повлияет на организацию встречи его подопечного с Саулем Альваресом.«Вокруг ситуации ходит много слухов, но команде Альвареса не о чем волноваться. В случае успешного выступления Геннадия против Джейкобса и в бою 10 июня время на организацию боя с Канело будет достаточно.Головкин хочет боя в Казахстане в июне, а потом он хочет встречи с Альваресом в сентябре, но сейчас он со своим тренером сосредоточен только на Джейкобсе. Моя же работа — смотреть в будущее. Мы не можем основываться на том, что у нас намечен бой в сентябре, потому как мы хотим провести больше чем два выступления за год», — приводит слова Леффлера BoxingScene.Отметим, что одним из главных претендентов на бой с Головкиным в июне считается чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс.