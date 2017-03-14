Кларксон: готов к войне с Биволом

14 апреля в Мэриленде россиянин(9-0, 7 КО) проведёт защиту титула «временного» чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Противостоять ему будет(19-3, 12 КО).За месяц до боя американец выразил уверенность в своём успехе, заявив, что готовится к войне с Биволом.«Мы проводим отличный тренировочный лагерь. Ранее я трижды не справлялся, но, как я объяснял прежде, это было связано с тем, что я не мог разделить личное и спорт. Теперь я стал старше. Перед боем я хожу в одухотворённое место и начинаю подготовку. Я там молюсь и медитирую. Там я понимаю, что говорить о победе и поражении нельзя.В бою может случиться всё что угодно, но я иду на ринг уверенным, зная свои сильные стороны. 14 апреля я буду давить на газ, я с нетерпением жду встречи и готов к ней. Я готов истекать кровью, готов к войне, готов умирать», — приводит слова Кларксона BoxingScene.