Хасим Рахман-младший с нетерпением ждёт дебюта на профессиональном ринге

Сын экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана, Хасим Рахман-младший, рассказал о грядущем дебюте в профессионалах.«Всю жизнь на меня смотрели только как на сына Хасима Рахмана, я привык к тому, что мир наблюдает лишь за тем, кто мой отец.Папа для меня настоящий советник. Он единственный человек, переживающий за меня искренне, и единственный, кого не заботит вопрос денег. С кем бы я ни работал до него, в конечном счёте все сводилось к деньгам», — приводит слова Рахмана-младшего BoxingScene.Профессиональный дебют 25-летнего боксёра состоится 23 марта в Канзасе, а противостоять ему будет Брайан Аймс (1-4, 1 КО).Интересно, что первый бой в профессионалах Рахман-младший мог провести несколькими годами раньше, однако участие в ДТП заставило молодого спортсмена отсидеть 2,5 года тюрьме.По признанию Рахмана, это событие изменило всю его жизнь. Что касается непосредственно боя, то он заявил, что этот поединок будет хорошим для него после длительного простоя и, несмотря на всю нервозность, он ждёт его с нетерпением. Также как и отец Рахман-младший будет выступать в супертяжёлом весе