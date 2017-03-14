Головкин: думаю, бой с Джейкобсом не будет напоминать уличную драку

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBС казахстанецподелился ожиданиями от боя с американцем«Рад вернуться в Нью-Йорк – для меня это словно возвращение домой. Надеюсь, Джейкобс хорошо подготовился. Для нас это будет возможность показать болельщикам, что такое высококлассный бокс. Всего несколько дней остаётся до потрясающего шоу. Думаю, 18 марта мы увидим настоящий бокс, а не уличную драку. Дэниел — умный парень, и все хотят увидеть бокс.Отношусь к своему сопернику с уважением. Я считаю его лучшим из возможных оппонентов. У него за плечами большой опыт, и я смотрел некоторые его бои — он выглядит потрясающе, чрезвычайно хорош. Знаю, что Джейкобс — это фигура в боксе, многие за него переживают. Тот, кто победит, будет номером один», — сказал Головкин в интервью HBO.