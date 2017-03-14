Хьюи Фьюри: никогда не принимал запрещённых препаратов

Претендент на пояс чемпиона мира по версии WBO Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) заявил, что никогда не принимал допинг.«Я никогда в жизни не принимал запрещённых препаратов. Это словно какая-то игра, я получаю это, потому что люди не любят нашу семью. Они говорят, что я сижу на стероидах с 15 лет.В нашей семье одна проблема сменяла другую, но мы никогда не сдавались и преодолевали всё это. Потому что мы никогда не сдаёмся.Что касается Тайсона, то у меня другой характер, не хотел бы, чтобы люди осуждали меня, как и его. На самом деле он — большой ребёнок, у него большое сердце, и он очень добрый, если бы он показал своё истинное лицо, все были бы на его стороне», — приводит слова Хьюи Фьюри BoxingScene.