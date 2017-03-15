Деревянченко техническим нокаутом победил Расселла

Небитый украинский средневес Сергей Деревянченко (10-0, 8 КО) одержал 10-ю победу на профессиональном ринге. На этот раз он справился с не знавшим до этого поражений американцем Кемалем Расселлом (10-1, 8 КО).Поединок начался с небольшим преимуществом последнего, однако по ходу боя Деревянченко начал перехватывать инициативу. К четвёртому раунду его перевес стал вырисовываться всё отчётливее, а уже в следующей трёхминутке затяжная атака украинца после жёсткого попадания левым боковым привела к остановке боя.