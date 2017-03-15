А. Нурмагомедов: Хабиб вновь выступит в UFC, когда это будет — не знаю

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его сын вскоре приступит к тренировкам, но спрогнозировать сроки его возвращения в октагон не сумел.
«С Хабибом всё хорошо, с каждым днём он идёт на поправку, думаю, ещё пару недель, и всё будет в порядке. У него было сильное обезвоживание организма в связи с активной сгонкой веса. Сейчас Хабиб находится в Дагестане, он хорошо питается, и ему уже намного лучше.
В конце месяца приступим к несложным занятием, а с полноценными тренировками пока повременим. Посмотрим, как его организм будет реагировать на нагрузки.
Что касается ситуации с UFC, то у нас отличный менеджер, которому мы доверяем. Я думаю, что всё будет хорошо, Хабиб восстановится, наберёт форму и вновь выступит в UFC. Когда это будет — не знаю. На всё воля Всевышнего», — рассказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью «Известиям».