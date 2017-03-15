Сен-Пьер: сгонка веса требует изменений, иначе однажды кто-то умрёт

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер выразил мнение, что принципы взвешивания и сгонки веса требует изменений, пока это не привело к непоправимым последствиям.
«Я не большой сторонник сгонки веса, так как моё здоровье стоит у меня в приоритете, и оно важнее, чем моё выступление. Новая система взвешивания, когда оно проходит утром за день до боя, – это плохо. Бойцы видят в этом возможность сгонять больше веса. Когда я увидел Уайта, сказал ему, что это плохая идея.
Думаю, что они должны поменять правила, потому что однажды кто-то умрёт, и это отразится на всех нас. У организма есть предельная норма уровня воды, и если значение опустится ниже этой точки, человек умрёт», — приводит слова Сен-Пьера Bjpenn.