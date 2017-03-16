Головкин: бой с Альваресом не имеет значения, я сосредоточен на Джейкобсе

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBFсказал, что не беспокоится о потенциальном поединке с чемпионом WBO в первой средней категории. Бой может состояться в сентябре.«Я сосредоточен на Дэниеле. Канело — это Канело, я о нём весь прошлый год говорил. Не знаю, состоится ли наш бой. Для меня это не имеет значения. Я серьёзно. Сейчас я полностью сосредоточен на Джейкобсе. Канело — другая история. Сейчас я о нём не думаю», — приводит слова Головкина Boxing Scene.18 марта Головкину предстоит бой с «регулярным» чемпионом WBA