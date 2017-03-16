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175 лет назад 2016
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Чавес-младший: хочу нокаутировать Альвареса

16 марта 2017, четверг. 11:10. Бокс/ММА
Экс-чемпион мира по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) сказал, что хочет не просто победить Сауля Альвареса (48-1-1, 33 КО), а намерен его нокаутировать.

«Канело не понравилось, когда я указал ему, что он боксировал только с маленькими соперниками. Что он всегда искал себе статус фаворита. В этот раз всё по-другому, ему первый раз придётся действительно драться. Я делаю это не ради денег, я хочу нокаутировать его, чтобы он заплатил за то, что он сделал с другими соперниками.

Ему никогда не стать Хулио Сезаром Чавесом-младшим, ему не быть лучше меня, я выиграю наш поединок», — приводит слова мексиканца BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Сауль Альварес Хулио Сезар Чавес-младший
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