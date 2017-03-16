Чавес-младший: хочу нокаутировать Альвареса

Экс-чемпион мира по версии WBC(50-2-1, 32 КО) сказал, что хочет не просто победить Сауля Альвареса (48-1-1, 33 КО), а намерен его нокаутировать.«Канело не понравилось, когда я указал ему, что он боксировал только с маленькими соперниками. Что он всегда искал себе статус фаворита. В этот раз всё по-другому, ему первый раз придётся действительно драться. Я делаю это не ради денег, я хочу нокаутировать его, чтобы он заплатил за то, что он сделал с другими соперниками.Ему никогда не стать Хулио Сезаром Чавесом-младшим, ему не быть лучше меня, я выиграю наш поединок», — приводит слова мексиканца BoxingScene.