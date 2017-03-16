Адонис Стивенсон узнал имя своего следующего соперника

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC28-1, 23 КО) узнал имя своего следующего оппонента. Обязательный претендент на бой с канадцем, колумбиец Элейдер Альварес (22-0, 11 КО), достиг соглашения с чемпионом о переносе сроков боя за некоторую финансовую компенсацию.Вместо него Стивенсон подобрал себе в соперники американца Шона Монагана (28-0, 17 КО). Поединок состоится 29 апреля в Лонг-Айленде.Адонис Стивенсон последний раз появлялся в ринге летом 2016-го, когда нокаутировал Томаса Уильямса-младшего. Что касается Монагана, то его предыдущее выступление датировано декабрём минувшего года. В послужном списке 35-летнего американца нет ни одного известного соперника.