Арум: у Джейкобса есть шанс против Головкина, у Альвареса — нет

Глава промоутерской компании Top Rankсчитает, чтоне по силам победить«Головкин особенный, он настоящий разрушитель. Я даю Джейкобсу шанс против него, но большинству бойцов — нет. Головкин очень жёстко бьёт и хорошо держит удары. Джейкобс достойный соперник, но может ли он победить Головкина? Сомневаюсь.Если Чавес продолжит работу с Беристейном, то у него будет шанс против любого соперника. Он лучше, чем о нём думают. Если же Альварес как-то победит Чавеса, то у него шансов против Головкина не будет», — цитирует Арума Boxing Scene.