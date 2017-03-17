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175 лет назад 2016
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Нурмагомедов может провести бой в сентябре

17 марта 2017, пятница. 23:38. Бокс/ММА
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов свой следующий бой может провести в сентябре. При этом сообщается, что в качестве его оппонента по-прежнему рассматривается Тони Фергюсон, бой с которым сорвался несколькими неделями ранее.

«Хабиб сейчас пройдёт медобследование в Германии, после чего станут понятны сроки проведения следующего боя. Сейчас команды продолжают переговоры и предположительная дата — сентябрь», — приводит слова представителя UFC ТАСС.

Отец и тренер Нурмагомедова, Абдулманап, сообщил, что даты боя всё ещё нет.

«Договорённости пока нет. Знаю только, что бой будет после Рамадана», — коротко прокомментировал информацию Нурмагомедов-старший.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
UFC Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
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Какое будущее ждёт Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Хабиб вскоре поправится и в ближайшее время получит бой с Фергюсоном
597 (30%)
Возвращение Хабиба затянется в связи с проблемами со здоровьем, не факт, что следующий бой будет титульным
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