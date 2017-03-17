Нурмагомедов может провести бой в сентябре

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов свой следующий бой может провести в сентябре. При этом сообщается, что в качестве его оппонента по-прежнему рассматривается Тони Фергюсон, бой с которым сорвался несколькими неделями ранее.
«Хабиб сейчас пройдёт медобследование в Германии, после чего станут понятны сроки проведения следующего боя. Сейчас команды продолжают переговоры и предположительная дата — сентябрь», — приводит слова представителя UFC ТАСС.
Отец и тренер Нурмагомедова, Абдулманап, сообщил, что даты боя всё ещё нет.
«Договорённости пока нет. Знаю только, что бой будет после Рамадана», — коротко прокомментировал информацию Нурмагомедов-старший.