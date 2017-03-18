Россиянин Шахназарян завоевал титул интернационального чемпиона WBC

В Москве состоялся большой вечер бокса. В главном его событии российский боксёр(20-2, 10 КО) завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе.Соперником Шахназаряна был филиппинец Ал Ривера (17-3, 15 КО). Хозяин ринга отдал инициативу своему сопернику, весьма успешно работая вторым номером. Во второй половине 12-раундового поединка преимущество Шахназаряна было уже достаточно заметным. По итогам встречи судьи отдали победу россиянину единогласным решением 116:113, 116:113, 115:114.