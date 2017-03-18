Р. Соуза: хочу, чтобы у Сен-Пьера и Биспинга случился двойной нокаут

Боец среднего веса UFCхочет, чтобынокаутировали друг друга в бою за чемпионский титул.«Я хочу, чтобы у них случился двойной нокаут. Хочу, чтобы они поубивали друг друга. Меня этот бой не волнует. Всё так же, как когда Биспинг дрался с Дэном Хендерсоном. Мне всё равно. Даже смотреть это дерьмо не буду.Меня расстраивает не то, что Сен-Пьер дерётся с Биспингом. Но он всегда говорил, что слишком мал для боя в среднем весе, боялся драться с Андерсоном, а теперь выходит в средней категории. Но тогда дерись со мной, заработай свой шанс, а потом выходи против Биспинга. Нет, он сразу пошёл за поясом. Это странно и плохо для среднего дивизиона», — цитирует Соузу MMA Fighting.