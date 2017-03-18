Санчес: Головкин уже в среду весил 160 фунтов

, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF, рассказал, что казахстанец за несколько дней до официального взвешивания уже вписывался в лимит веса перед поединком с«Думаю, он понимает, какая трудная задача встаёт перед ним в этом бою. Это большое дело, бой в его родном городе, и всё окружение Джейкобса это понимает.Геннадий чувствует себя хорошо. Он уже в среду утром после завтрака весил 160 фунтов. В среду и четверг он бегал, и с весом всё в порядке. Он готов», — приводит слова Санчеса Boxing Scene.