Цинтрон и Грэйтон сильнейшего не выявили

Экс-чемпион мира в полусреднем весе(39-5-3, 30 КО) в ночь с пятницы на субботу провёл первый в 2017 году бой. На вечере бокса в Пенсильвании ему противостоял малоизвестный Дэвид Грэйтон (15-1-1, 11 КО).Боксёры не сумели выявить сильнейшего, поединок был остановлен в 5-м раунде в связи с рассечением над правым глазом, полученным Цинтроном после столкновения головами. Ввиду его неспособности продолжать бой решение судей выносилось по результатам пяти раундов — к тому времени судейские записки показывали ничью.В 2016 году Кермит Цинтрон вернулся в ринг после двухгодичного перерыва. В прошлом году он успел провести 4 боя и одержал победу во всех из них.