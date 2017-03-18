Ли: хочу сразиться с Головкиным, Джейкобсом и Сондерсом

Экс-чемпион мира в среднем весе Энди Ли (34-3-1, 24 КО) в ночь с субботы на воскресенье проведёт первый бой с декабря 2015-го года. Ирландец выступит в андеркарте поединка Геннадий Головкин — Дэниел Джейкобс, его соперником станет Кеандре Лэзервуд.
Перед своим выступлением боксёр рассказал о годичном простое в своей карьере и о планах на будущее.
«Мне нужен был перерыв и я наслаждался отдыхом. Я посетил свадьбу друзей, занимался семейными делами, был на крестинах. Хороший год, мне нужно было отвлечься. Чувствую себя посвежевшим, не ощущаю давления и не допускаю поражения.
Я вернулся, только потому что люблю это дело, ведь я был чемпионом мира и заработал достаточно денег, чтобы чувствовать себя комфортно. Предстоящий бой — первый шаг, потом я хочу бросить вызов лидерам дивизиона — Головкину, Джейкобсу или Сондерсу», — приводит слова Ли SkySports.