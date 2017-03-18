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Пояс IBF не будет стоять на кону боя Головкин — Джейкобс

18 марта 2017, суббота. 23:33. Бокс/ММА
Дэниел Джейкобс (32-1, 29 КО) потерял возможность претендовать на все чемпионские пояса принадлежащие Геннадию Головкину (36-0, 33 КО).

Согласно регламенту IBF, процедуру взвешивания перед поединком необходимо пройти утром в день боя, от чего американец фактически отказался, проигнорировав его посещение.

После этого было объявлено, что пояс по версии IBF не будет оспариваться в предстоящем бою. Таким образом, даже в случае поражения, Геннадий Головкин сохранит звание чемпиона мира как минимум по версии этой организации.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин
Новости. Бокс/ММА
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