Мариуш Вах вернулся с победой над Тепером

Польский экс-претендент на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе(33-2, 17 КО) прервал почти годичную паузу, выступив сегодня на вечере бокса в Лейпциге.Главным его событием будет поединок за пояс чемпиона Европы с участием Роберта Штиглица.Вах же здесь выступил в андеркарте. Опытному поляку противостоял немец турецкого происхождения Эркан Тепер (16-2, 10 КО), который своё первое поражение потерпел лишь в октябре прошлого годаЗакрыть ту осечку Теперу не удалось, Вах перебоксировал хозяина ринга по всем статьям, что отразилось на судейских записках — победа Мариуша единогласным решением.