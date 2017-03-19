Головкин: я хочу боя с Альваресом и готов дать матч-реванш Джейкобсу

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBCдал свой комментарий после победы надв бою, состоявшемся 18 марта в Нью-Йорке.«Я уважаю Джейкобса, он очень хорошо справляется со своей работой. Уважительно относится к моей команде и ко всем людям, которые меня поддерживают. Дэниел Джейокбс — мой любимый боец — чистый, мастеровитый. Я уважаю его команду.Это бокс, и мне понадобилось решение судей, чтобы победить. Не думал, что мне понадобится 12 раундов, чтобы победить. Это было моё первое испытание прохождением полных 12 раундов.Конечно же, я готов сразиться с Саулем Альваресом, я хочу этого боя. И я дам Джейкобсу шанс провести матч-реванш», — цитирует Головкина BoxingScene.