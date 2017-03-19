Дебютировавший на профи-ринге с победы нокаутом Конлан вернётся на ринг в мае

Ирландский боксёр(1-0-0, 1 КО), успешно дебютировавший на профи-ринге 17 марта в Нью-Йорке, проведёт свой следующий бой 12 или 19 мая в Бостоне, сообщает BoxingScene.В дебютном бою Конлан встретился на ринге с Тимом Ибаррой (4-5, 1 КО), над которым одержал досрочную победу в третьем раунде.Конлан представлял сборную Ирландии на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где в 1/4 уступил россиянину Владимиру Никитину. После поражения не согласный с судейским вердиктом ирландец продемонстрировал боковым рефери неприличные жесты и обвинил АИБА в коррупции.