Ковалёв: Джейкобс, конечно, удивил, но Головкин победил заслуженно

Российский боксёрпрокомментировал победунадв поединке, проходившем 18 марта в Нью-Йорке. В этой встрече боксёр из Казахстана победил единогласным решением судей со счётом 115:112, 115:112 и 114:113, отстояв титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC.«Конечно, гена выиграл бой, и, конечно же, ему заслуженно отдали победу. Но проблема, наверное, состояла в том, что все 12 раундов он охотился за головой Джейкобса. Наверное, 95 % его ударов были нацелены на голову. Ему следовало работать по корпусу, когда он сближался с соперником. Но опять же, это моё мнение. Гене виднее в ринге, что делать.Джейкобс удивил тем, что выстоял 12 раундов, достойно отвечал. Если будет между ними матч-реванш, я бы с удовольствием его посмотрел. Дэниел достойный соперник на самом деле», — рассказал Ковалёв в интервью Youtube каналу FightSpace.