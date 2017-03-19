Абель Санчес: мы выиграли нужные нам раунды

Тренер Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес поделился впечатлениями от победы своего подопечного над Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 КО).
«Мы выиграли нужные нам раунды. Сложные раунды, которые были нам так нужны. Джейкобс был очень силён и атлетичен, а Геннадий не был так точен в своих действиях, как обычно.
Но в целом я доволен выступлением Головкина и я счастлив, что зрители увидели прекрасный бой», — приводит слова Санчеса BoxingScene.
Геннадий Головкин победил Дэниела Джейкобса единогласным решением судей — 115:112, 115:112, 114:113.