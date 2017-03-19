Роман Гонсалес: я выиграл и немедленно хочу реванш

Никарагуанец(46-1, 38 КО), потерявший пояс чемпиона мира по версии WBC во втором легчайшем весе, отказывается соглашаться с решением судей о своём поражении, требуя незамедлительного реванша против тайца Висаксила Вангека (42-4-1, 38 КО).«Я думал, что выиграл бой. Я немедленно хочу получить матч-реванш, чтобы вернуть свой пояс обратно», — приводит слова Гонсалеса BoxingScene.Поединок одного из лучших боксёров вне зависимости от весовой категории и тайца Висаксила Вангека завершился победой второго решением большинства судей — 114:112, 114:112 и 113:113.