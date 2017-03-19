Головкин: Джейкобс — мой лучший соперник

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) назвал Дэниела Джейкобса (32-2, 29 КО) своим лучшим соперником за всю профессиональную карьеру.
«Дэнни очень хорошо двигается, он чистый боец, я уважаю его. Он не терял контроль. Мне нужно было 12 раундов, для меня это очень хороший бой и хороший опыт.
Мои удары не ложились так, как обычно, потому что, как я сказал, Джейкобс не терял контроль. Иногда я слишком много выжидал или ловил момент для одного удара. Я не стремился вести поединок безрассудно, хотел качественный бой.
Принимая во внимание, что я вынужден был отбоксировать 12 раундов и то, что бой был близким, могу сказать, что Джейкобс – мой лучший соперник. Он умён, не паникует, и у него хороший IQ», — рассказал Головкин во время одной из пресс-конференций после боя.
Видео интервью Геннадия Головкина можно посмотреть на Youtube.