WSOF 35: Иванов нокаутировал Джордана, А. Нурмагомедов победил Секора

В Вероне завершился турнир по смешанным единоборствам World Serise of Fighting 35. В главном поединке вечера чемпиона организации в тяжёлом весе Благой Иванов техническим нокаутом одолел Шона Джордана.В поединке за чемпионский титул в полулёгком весе Андре Харрисон победил Лэнса Палмера.Благой Иванов победил Шона Джордана техническим нокаутом в первом раундеАндре Харрисон победил Лэнса Палмера единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47)Бекбулат Магомедов победил Донавона Фрелоу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45)Абубакар Нурмагомедов победил Мэтта Секора единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)Ислам Мамедов победил Натан Шульте болевым приёмом во втором раунде.