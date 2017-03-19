Кьеза: Тони Фергюсон — лицемер

Боец лёгкого веса UFCупрекнулв лицемерии. Кьеза не смог сразиться с Фергюсоном в июле прошлого года из-за травмы, а теперь Тони отказывается драться с ним, так как хочет сразиться с«Это лицемерие: он снимался с боя прежде и что сделал? Постарался снова заполучить бой с Хабибом. Не понимаю, почему я не могу сделать то же самое. Я не лежал в больнице с простудой, как он, у меня диск выпирал из позвоночника, это большая разница. Но если он не хочет — его дело.Что с теми парнями, которые выше меня в рейтинге, но хотят драться с теми, кто ниже меня? Это бессмысленно. Я понимаю, что бой с Нэйтом Диасом принесёт деньги, но Тони, ты не боец уровня pay-per-view, и Нэйт не станет с тобой драться», — цитирует Кьезу MMA Fighting.