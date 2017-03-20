Bellator не будет повторно устраивать бой Ф. Емельяненко с Митрионом

Руководство промоушена Bellator не намерено устраивать поединок. В феврале 2017 года их бой сорвался из-за проблем Митриона со здоровьем.Предполагалось, что поединок может состояться, когда Митрион поправится. Но теперь у Bellator другие планы на бойцов.Одной из причин отказа от боя стали неизвестные сроки восстановления Митриона. Также в Bellator не хотят повторно раскручивать поединок и предпочитают подобрать Емельяненко другого соперника. В число кандидатов входят Рампадж Джексон, Шейх Конго и Джо Бертран, сообщают «Известия».