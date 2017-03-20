Лёффлер: теперь Альварес может подумать, что Головкин не так сильно бьёт

, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF, рассчитывает, чтозахочет драться с казахстанцем, раз уж тот не нокаутировал«Если Канело видел бой и думает, что Головкин бьёт не так сильно, как все говорят, раз он не нокаутировал Джейкобса, то может мы сможем устроить бой с Канело. Я точно проведу встречу с Golden Boy на следующей неделе, чтобы посмотреть, что они могут предложить.Мы не можем завершить переговоры, потому что Канело предстоит бой в мае. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы поединок состоялся», — цитирует Лёффлера Boxing Scene.