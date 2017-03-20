Лёффлер: нет никакой договорённости о бое Головкин — Сандерс летом 2017 года

Известный промоутер Том Лёффлер, представляющий интересы чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC, отверг предположения о том, что бой его боксёра с обладателем титула WBO— вопрос уже решённый. Ранее появились слухи, что Головкин может сразиться с Сандерсом летом этого года в Казахстане.18 марта в Нью-Йорке Головкин провёл успешную защиту своих титулов в бою с Дэниелом Джейкобсом, над которым одержал победу единогласным решением судей.«Ничего не решено. Собрать все чемпионские пояса всегда было мечтой Геннадия. Но сейчас нам нужно посмотреть, как он будет восстанавливаться после этого боя, а потом уже мы изучим варианты. Я могу лишь давать советы Геннадию, но решение принимает он сам, и он чётко давал понять, что хочет заполучить все пояса. Также он чётко давал понять, что желает боя с Саулем Альваресом. Так что мы изучим, какой из поединков будет более актуален, и постараемся заполучить соответствующего соперника», — цитирует Лёффлера BoxingScene.